Oracle ist zwar vor allem für seine angestammte Datenbanksoftware bekannt, hat aber inzwischen auch auf dem umkämpften Markt für Cloud-Computing Erfolg. Der Konzern stellt unter anderem die Infrastruktur für dieses Geschäft. Im zweiten Geschäftsquartal zog der Umsatz in diesem Segment um rund ein Drittel auf knapp acht Milliarden Dollar an.