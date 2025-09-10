Im laufenden Jahr sollen die Erlöse in dem Bereich um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar klettern, kündigte Konzernchefin Safra Catz an. Bislang hat das Unternehmen «über» 70 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. «Wir haben im ersten Quartal vier Multimilliarden-Dollar-Verträge mit drei verschiedenen Kunden abgeschlossen», sagte Catz. Es sei ein erstaunliches Quartal gewesen, die Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur steige weiter. Mittelfristig soll sich das Wachstum daher beschleunigen und die Erlöse innerhalb von fünf Jahren 144 Milliarden Dollar erreichen.