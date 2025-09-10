Auch Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS lobte den überraschend hohen Auftragsbestand. Er geht davon aus, dass die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre nun deutlich steigen sollten. Das Wachstum des Softwarekonzerns im vergangenen Quartal und der Ausblick für die Cloud-Infrastruktur (OCI) im Geschäftsjahr 2027 lägen zwar etwas unter seinen Erwartungen, schrieb Karl Keirstead am Mittwoch. Angesichts des überraschend hohen Auftragsbestands falle das aber nicht ins Gewicht - die Konsensprognosen für 2028 und die Folgejahre sollten deutlich steigen.