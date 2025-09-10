Die Quartalszahlen und die Geschäftsperspektiven von Oracle befeuerten den zuletzt träge gewordenen KI-Hype aufs Neue. Der Oracle-Aktienkurs schoss um 40 Prozent auf ein Rekordhoch nach oben. Im Sog ging es für Nividia um 3,7 Prozent hoch, die Aktien des Chipkonzerns Broadcom legten um gut acht Prozent zu und die von AMD um mehr als drei Prozent.