Der US-Software- und Datacenter-Konzern Oracle hat im vierten Quartal weiter deutlich Schwung von den KI-Ausgaben seiner Kunden bekommen. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wuchsen auf 5,8 Milliarden US-Dollar, wie der SAP -Rivale am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Das waren 93 Prozent mehr Erlös als ein Jahr zuvor und damit leicht mehr als von Experten geschätzt. Die Aktie fiel aber nachbörslich.