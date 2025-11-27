Darüber hinaus stellen Banken ein separates Kreditpaket über 38 Milliarden Dollar bereit, um den Bau von Rechenzentren in Texas und Wisconsin zu finanzieren, die von Vantage Data Centers entwickelt werden, wie Bloomberg im vergangenen Monat berichtet hat. Laut Morgan Stanley dürften die Kreditgeber dieser Baufinanzierungen, die mit Oracle verbunden sind, ein wesentlicher Treiber des jüngsten Anstiegs des Handelsvolumens bei Oracles CDS sein – ein Trend, der sich fortsetzen könnte.