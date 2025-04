Nun muss nur noch die Generalversammlung dem Antrag zur Dekotierung zustimmen, was angesichts der Mehrheitsverhältnisse allerdings nur eine Formsache ist. Die GV findet am 8. Mai (virtuell) statt. Werde der Antrag genehmigt, so erfolge die Dekotierung voraussichtlich noch im gleichen Monat, heisst es in der Einladung dazu.