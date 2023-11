Der Immobilienentwickler und Hotelbetreiber Orascom DH hat sich neues Geld für die weitere Entwicklung des O-West-Projekts in Kairo beschafft. So sei mit zwei ägyptischen Banken ein Vertrag über einen Konsortialkredit in Höhe von 175 Millionen Franken unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen der Familie Sawiris am Montag mit. Die Laufzeit des Kredits beträgt 10 Jahre.

06.11.2023 07:49