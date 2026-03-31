Auf Segmentebene ging das Ergebnis leicht zurück, belastet insbesondere durch geringere Landverkäufe (-40,6 Prozent). Dagegen entwickelten sich die Hotels mit einem Umsatzplus von 14 Prozent dank hoher Auslastung und steigender Zimmerpreise stark. Auch das Geschäft mit Destination Management legte zweistellig zu, während das Immobiliengeschäft leicht rückläufig war, ebenfalls beeinflusst durch Währungseffekte.