Der Hotelbetreiber und Immobilienentwickler Orascom DH hat an seiner Flagship-Destination El Gouna in Ägypten ein weiteres Grundstück verkauft. Der Verkaufspreis liege bei 33 Millionen Franken, wie das Unternehmen der Familie Sawiris am Dienstag mitteilte. Käufer des 110'000 Quadratmeter grossen Grundstücks ist das ägyptische Bauunternehmen Hassan Allam Properties.