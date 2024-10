Orban setzt Migration als Schwerpunkt

In seiner Auftaktrede forderte Orban als Reaktion auf «illegale Migration» in die EU regelmässige Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Schengenstaaten. Es bestehe das Risiko, dass der eigentlich grenzkontrollfreie Schengen-Raum auseinanderbreche. An ihm beteiligen sich derzeit 25 der 27 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Konkret will Orban Asylverfahren künftig in Staaten ausserhalb der EU in externen «Hotspots» durchführen lassen.