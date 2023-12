Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat am Montag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Budapest getroffen. Ungarn und die Türkei wollen ihre Zusammenarbeit in der Wirtschaft und bei der Energieversorgung weiter ausbauen, sagten die beiden Politiker in einer anschliessenden Presseerklärung in Orbans Amtssitz auf der Budaer Burg. Orban hob ausserdem die zentrale Rolle Ankaras bei der Bekämpfung irregulärer Migration hervor.

18.12.2023 17:41