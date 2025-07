Mit einem Kursplus von 36,36 Prozent seit Jahresbeginn zeigt sich die Aktie von Orell Füssli in guter Verfassung. Am Freitag, dem 25. Juli 2025, erreichte die Aktie einen 52-Wochen-Höchststand von 105 Franken, was ein Zeichen für das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen darstellt.