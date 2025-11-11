An den Finanzzielen hält OF fest: Bis 2028 soll der Umsatz auf 300 Millionen Franken steigen und die EBIT-Marge mindestens 8 Prozent betragen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2024 lag der Umsatz bei 252,5 Millionen, während die EBIT-Marge mit 8,9 Prozent bereits über dem Zielwert lag. Zudem sollen weiterhin 60 bis 80 Prozent des Reingewinns als Dividende ausgeschüttet werden.