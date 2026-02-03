Die Akquisition erfolge im Rahmen einer Nachfolgelösung rückwirkend per 1. Juli 2025, wie Orell Füssli Thalia am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Der bisherige Besitzer, Thomas Köhler, der im nächsten Jahr 65 Jahre alt werde, regle damit die Zukunft seiner bisherigen Firma. Er bleibe als Verwaltungsrat weiterhin im Unternehmen und garantiere Kontinuität.