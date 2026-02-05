Zusammenarbeit mit staatlicher Digitalagentur

Procivis wird das Projekt in Litauen zusammen mit der State Digital Solutions Agency umsetzen. Zum Einsatz kommt dabei gemäss Mitteilung die hauseigene Technologie «Procivis One». In der Testumgebung sollen digitale Identitätsprüfungen für Bürger, Behörden und Unternehmen erprobt werden, etwa beim Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen oder bei grenzüberschreitenden Anwendungen.