Procivis sei als technischer Anbieter an drei von insgesamt dreizehn Pilotprojekten beteiligt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. So biete die modulare Plattform Procivis One etwa Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen und sofortige Überweisungen. Auch in weiteren Anwendungsfällen könne die Plattform die Umsetzung innerhalb des Konsortiums unterstützen.