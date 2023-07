So führe das Tochterunternehmen Procivis in Arbeitsgruppen zur Standardisierung von digitalen Nachweisen gegenwärtig technische Vorprojekte mit Unternehmen auf der Bundes-Sandbox durch. Bei der "Public Sandbox Trust Infrastructure" handelt es sich um einen Testbereich, in dem neue Applikationen und technologische Ansätze erprobt werden können.