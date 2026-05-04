Müller gilt laut den Angaben als Transformations- und Restrukturierungsspezialist. Orior reagiert mit der Ernennung auf die anhaltenden Herausforderungen. Der Konzern mit Töchtern wie Rapelli, Biotta und Albert Spiess versucht seit längerem den operativen Turnaround und muss in diesem Zusammenhang Wachstum in Nischenmärkten sichern und gleichzeitig seine Profitabilität stärken. Hinzu kommt eine vergleichsweise hohe Verschuldung.