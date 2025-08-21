Orior konnte die Kreditauflagen Ende 2024 und erneut zur Jahresmitte 2025 nicht erfüllen. Bis Ende September ist darum eine neue Vereinbarung mit den Banken nötig. Wie Orior am Donnerstag mitteilte, befinden sich die Verträge für eine Verlängerung des Kreditrahmens in Ausarbeitung. Von einer Kapitalerhöhung, über die zuvor von Analysten spekuliert wurde, war keine Rede.