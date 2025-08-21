Die Sanierung ist auch durch die angespannte Finanzlage getrieben. Zwar konnte Orior im ersten Halbjahr 2025 die Nettoverschuldung leicht auf 173 Millionen Franken senken - getragen von einem verbesserten Free Cash Flow von 11 Millionen nach einem Minus im Vorjahr. Doch liegt der Verschuldungsgrad mit 5,2-fachen des operativen Gewinns auf Stufe EBITDA weiterhin weit über dem Zielwert von unter 2,5.