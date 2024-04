«Die vergangenen Monate haben der Uhrenindustrie gezeigt, dass geopolitische Krisen, Konjunktursorgen oder die steigenden Preise nicht spurlos an ihr vorbeigehen», sagte Studer im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP an der am Dienstag gestarteten Genfer Uhrenmesse «Watches&Wonders». Die Rückkehr zu Normalität sei für die Branche nach den zuletzt «phantastischen Jahren» aber gewissermassen auch eine «gesunde Entwicklung».