Das Orkantief «Ciaran» hat in der Nacht zum Donnerstag Belgien erreicht und sorgt für Verkehrseinschränkungen und Feuerwehreinsätze. Am Hafen in der Stadt Gent konnten Schiffe seit Mitternacht nicht mehr ein- oder ausfahren, etwa zehn Schiffe waren zunächst betroffen. Einzelne Flüge von und nach Antwerpen wurden am Donnerstag nach Brüssel umgeleitet. Wenn der Wind nicht nachlasse, könnten auch am Freitag noch Flüge umgeleitet werden, hiess es. Am Flughafen der Hauptstadt wurde am Donnerstag aufgrund des Sturms nur eine Start- und Landebahn genutzt, was zu Verspätungen führte.

02.11.2023 13:40