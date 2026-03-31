«Selenskyj sollte die Verantwortung übernehmen und eine entsprechende Entscheidung treffen, damit wir zu einem Frieden kommen - und nicht zu einem Waffenstillstand», sagte Peskow. «Es ist klar, dass das Kiewer Regime dringend einen Waffenstillstand braucht, irgendeine Waffenruhe, denn die Dynamik an den Fronten, die übrigens nicht nur von unseren, sondern auch von ausländischen Experten beobachtet wird, zeigt, dass die russischen Truppen - mal schneller, mal langsamer -, aber entlang der gesamten Frontlinie vorrücken», sagte Peskow.