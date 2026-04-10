Nicht die erste zeitlich begrenzte Feuerpause

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion. Dabei gab es schon mehrere Versuche, die Waffen zeitlich begrenzt schweigen zu lassen. Im vergangenen Jahr hatte Putin eine 30-stündige Waffenruhe über Ostern angekündigt und auch über die Weltkriegsgedenktage im Mai gab es eine Feuerpause. Eine Weihnachts-Waffenruhe lehnte der Kremlchef allerdings ab. In der Vergangenheit warfen sich beide Seiten Verstösse vor.