«Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis»

Bei solchen Produkten muss künftig ein verständlicher Hinweis wie «Achtung: Weniger Inhalt - höherer Preis» angebracht werden, heisst es in dem Gesetz. Bei Verstössen drohen Strafen bis zu 15.000 Euro. Es gibt aber auch Ausnahmen von der Hinweispflicht: Wenn Hersteller auf der Packung klar über die gesunkene Menge informieren, oder wenn die Preissteigerung unter drei Prozent liegt.