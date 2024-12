«Nach »Schengen Air« steht für Rumänien und Bulgarien auch ein »Schengen Land« offen», sagte Karner mit Blick auf die bereits bestehende Möglichkeit, per Flugzeug aus Bulgarien und Rumänien ohne Kontrollen in die EU zu reisen. Für beide Staaten gilt seit dem 31. März Grenzkontrollfreiheit für Luft- und Seegrenzen. Die Einführung der Schengen-Regeln auch an den Landgrenzen verhinderte Österreich bislang mit seinem Veto. Wien hatte dies damit begründet, dass über die beiden Länder weiter zahlreiche Migranten ins Land kommen könnten.