Österreich verzeichnet einen Rekord im Tourismus. 157,2 Millionen Nächtigungen im Jahr 2025 bedeuteten ein Allzeithoch, teilte Statistik Austria aufgrund vorläufiger Zahlen mit. Das Plus gegenüber dem Vorjahr betrage 1,9 Prozent. Auch die Zahl der Gäste sei gewachsen. Damit setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort, hiess es.