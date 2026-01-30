Besonders kräftig habe der Städtetourismus zugelegt. Wien verzeichnete den Angaben zufolge ein Plus bei den Nächtigungen gegenüber 2024 von 6,5 Prozent. Österreichs Hauptstadt kann 2026 auf einen Zusatz-Effekt durch den Eurovision Song Contest (ESC) hoffen, wenn im Mai Zehntausende Fans in der Metropole erwartet werden.
Drei von vier Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gingen auf das Konto internationaler Gäste. Spitzenreiter seien die Deutschen mit weitem Abstand vor den Niederländern und Schweizern. Die Bundesländer Tirol und Salzburg seien die beliebtesten Ziele, hiess es./mrd/DP/stw
(AWP)