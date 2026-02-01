Durch die Zulassung als Streithelfer kann Österreich nun Stellung im Rechtsstreit beziehen. In den kommenden Monaten sollen Stellungnahmen der Streithelfer beim Europäischen Gericht (EuG) erfolgen. Sie wollen ermöglichen, dass Käse mit dem Namen «Emmentaler» auch weiterhin ausserhalb der Schweiz reifen kann und verhindern, dass das exklusiv nur mehr in der Schweiz geschehen darf.