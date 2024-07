Die österreichische Bawag -Gruppe übernimmt das deutsche Privatkundengeschäft der Barclays Consumer Bank Europe (Barclays) mit Sitz in Hamburg. Der Vollzug der Transaktion werde voraussichtlich im letzten Quartal dieses Jahres oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein, teilte die börsennotierte Holdinggesellschaft in Wien mit. Barclays, ein Zweig der Barclays Bank Ireland, betreut als Kreditkartenanbieter in Hamburg nach eigenen Angaben mit rund 700 Beschäftigten etwa zwei Millionen Kundinnen und Kunden. Bekannt ist das Unternehmen in der Hansestadt vor allem als Namensgeber der Multifunktionsarena für Sport- und Kulturveranstaltungen im Stadtteil Bahrenfeld. Die Arena liegt unweit des Volksparkstadions des Fussball-Zweitligisten Hamburger SV.