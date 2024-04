Die Annäherung der Westbalkanstaaten an die EU stehe ebenso auf dem Programm wie die Zusammenarbeit in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, sagte Cassis vor den Gesprächen. Er wolle Schallenberg bei den Gesprächen über die auf dem Bürgenstock geplante Ukraine-Konferenz informieren. Man werde sich auch über Wien als Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) austauschen. Die Organisation liege beiden Ländern am Herzen, doch sie habe wegen des Krieges Mühe voranzukommen. Wichtiges Thema sei auch die Lage im Nahen Osten.