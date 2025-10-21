Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat für eine Änderung der Entscheidungsstrukturen in der EU plädiert, um Beschlüsse zu beschleunigen. «Wäre es nicht an der Zeit, darüber nachzudenken, wie die Entscheidungsstrukturen schneller sein können, präziser sein können», sagte er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Wien. Die Europäische Union brauche regelmässig zu viel Zeit - Zeit, die man nicht immer habe.