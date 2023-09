Kneissl, die von Ende 2017 bis Juni 2019 Aussenministerin war, wird dem Bericht zufolge den Thinktank Gorki leiten. Der Name des an der Universität in St. Petersburg angesiedelten Zentrums steht für «Geopolitisches Observatorium für Russlands Schlüsselfragen». «Ich habe das Gorki-Zentrum mitbegründet und leite es», sagte Kneissl zur Tass. «Da es dort eine Menge Arbeit gibt, die viel Aufmerksamkeit erfordert, kann ich das nicht nebenbei machen. Ich habe beschlossen, für diese Arbeit nach St. Petersburg zu ziehen.»