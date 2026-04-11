Unmittelbar nach dem Start der Osterwaffenruhe gab es keine Klagen über Verstösse - und kurz davor gab es sowohl Licht als auch Schatten. Russland und die Ukraine hatten sich in der Nacht erneut gegenseitig mit Drohnenangriffen überzogen. Dabei gab es in der Ukraine Tote und Verletzte sowie schwere Schäden an der zivilen Infrastruktur. In Russland geriet eine Anlage der Ölindustrie in Brand. Am Nachmittag meldeten beide Seiten dann einen neuen Gefangenenaustausch.