Begleitet werde Bundesrat Cassis von OSZE-Generalsekretär Feridun Sinirlioglu, schrieb die Organisation in einem Communiqué.
Das russische Aussenministerium hatte die Reise schon am frühen Nachmittag angekündigt. Es veröffentlichte auf dem Messaging-Dienst Telegram ein entsprechendes Statement seiner Sprecherin Maria Sacharowa. Cassis werde in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow Gespräche führen, hiess es darin.
Nach Aussage Sacharowas steht «die Suche nach Wegen zur Überwindung der aktuellen tiefen Krise der OSZE» im Zentrum des Treffens in der russischen Hauptstadt.
(AWP)