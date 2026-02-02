Das russische Aussenministerium hatte die Reise schon am frühen Nachmittag angekündigt. Es veröffentlichte auf dem Messaging-Dienst Telegram ein entsprechendes Statement seiner Sprecherin Maria Sacharowa. Cassis werde in Moskau mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow Gespräche führen, hiess es darin.