Die Organisation könnte einen möglichen Waffenstillstand beobachten, sagte der Schweizer Aussenminister, der am 1. Januar den OSZE-Vorsitz für ein Jahr übernimmt, bei seiner Ankunft in der Hofburg. Am Donnerstag und Freitag treffen sich in Wien die Aussenministerinnen und -minister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).