Der Krieg in der Ukraine habe für den Schweizer Vorsitz «höchste Priorität», sagte Cassis im Januar am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Als Vorsitzender wolle er eine Vermittlerrolle einnehmen. Die OSZE müsse bei einem Waffenstillstand innerhalb von 24 bis 48 Stunden bereit sein, um zum Beispiel auf der sogenannten Kontaktlinie den Waffenstillstand zu beobachten.