Cassis wird laut einer Mitteilung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vom Mittwoch am Donnerstag und Freitag in Moskau sein. Dass Cassis am Freitag in Moskau zu einem Treffen mit Lawrow erwartet werde, hatte Anfang der Woche bereits das russische Aussenministerium bekanntgegeben. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hatte sich zunächst nicht dazu geäussert.
Laut dem Communiqué der OSZE geht es beim Treffen unter anderem um Bemühungen für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine. Besprochen werden soll auch, welche Rolle die OSZE für einen nachhaltigen und gerechten Frieden wahrnehmen kann. Zudem wird die Rolle der OSZE als Plattform für Dialog ein Thema sein.
Cassis hatte bereits während des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos im Januar angekündigt, als Vorsitzender der OSZE eine Vermittlerrolle im Krieg in der Ukraine einnehmen zu wollen. Je nach Entwicklung der Situation plane er Reisen nach Kiew, Moskau und Washington, sagte er damals.
Am vergangenen Montag war Cassis in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ebenfalls mit OSZE-Generalsekretär Sinirlioglu. Die beiden führten Gespräche mit Cassis' ukrainischem Amtskollegen Andrij Sybiha.
(AWP)