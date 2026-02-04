Laut dem Communiqué der OSZE geht es beim Treffen unter anderem um Bemühungen für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine. Besprochen werden soll auch, welche Rolle die OSZE für einen nachhaltigen und gerechten Frieden wahrnehmen kann. Zudem wird die Rolle der OSZE als Plattform für Dialog ein Thema sein.