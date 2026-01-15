In seiner Antrittsrede als OSZE-Vorsitzender richtete Cassis jedoch den Fokus auf einen anderen Konfliktherd: «Russlands Krieg gegen die Ukraine hat unsere Organisation in die schwerwiegendste Krise ihrer Geschichte gestürzt», sagte der Schweizer Chefdiplomat. Beide Staaten sind Teil der OSZE. Die Schweiz setze sich dafür ein, dass die OSZE auch unter schwierigen Bedingungen ein Forum für Dialog bleibe, sagte Cassis./al/DP/nas