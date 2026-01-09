System soll zuerst in Nordrhein-Westfalen getestet werden

Das System soll zunächst in einem Logistikzentrum von Hermes Fulfilment - das Unternehmen gehört zum Otto-Konzern - getestet werden. Das Logistikzentrum befindet sich im Nordosten Nordrhein-Westfalens in der Stadt Löhne. Von dem Zentrum habe der Dienstleister Reply einen digitalen Zwilling erstellt, also ein virtuelles Abbild.