Es ist der zweite Versuch des Medizintechnikunternehmens, sich über die Ausgabe von Aktien an der Börse Geld zu besorgen. Einen ersten Anlauf hatte Ottobock 2022 noch wegen des damals schlechten Marktumfelds abgesagt. Nun soll es aber wohl schnell gehen. War Mitte September noch die Rede von «bis Ende 2025», ist die Erstnotiz jetzt bereits für den 9. Oktober 2025 geplant.