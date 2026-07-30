Hohes Wachstum und bessere Profitabilität

In ihrer Mitteilung weist Jacobs Capital auf die erfolgreiche Restrukturierung hin, welche Mammut durchlaufen hat, seit das Unternehmen in 2021 in ihren Besitz kam. So sei Mammut stark gewachsen und mittlerweile stamme über die Hälfte des Umsatzes von ausserhalb Europas. Und auch die Profitabilität habe sich in den letzten Jahren verdoppelt.