Laut Berechnungen von Oxfam haben Ölkonzerne ihre Gewinne während des Iran-Kriegs auf rund 400 Millionen US-Dollar (knapp 346 Millionen Euro) pro Tag gesteigert. Die Organisation fordert von der Bundesregierung und den G7, Milliardenvermögen sowie Übergewinne zu besteuern und so die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen. Die Kürzungen der G7 seien die grössten in der Geschichte der Gemeinschaft. «Die menschlichen Kosten sind katastrophal.»