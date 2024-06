Die Hilfsorganisation Oxfam beklagt, dass die sieben grossen demokratischen Industriestaaten (G7) bei ihrem Gipfel in Italien kaum Greifbares für den Klimaschutz und den Kampf gegen Armut in der Welt erreicht haben. Oxfam-Sprecher Jörn Kalinski sagte am Freitag in Bari, es sei zu begrüssen, dass die G7-Staaten sich erneut zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius und zur beschlossenen Abkehr von den fossilen Energien bekennen wollen. «Der eigentliche Lackmustest aber wird die nächste Runde der Selbstverpflichtungen sein, die alle Länder nächstes Jahr unter dem Pariser Abkommens vorlegen müssen», sagte er. Bislang weigerten sich die G7-Staaten, ihren fairen Anteil am global nötigen Klimaschutz zu leisten.