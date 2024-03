Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir strebt eine enge Kooperation mit Polen und Frankreich bei der künftigen Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik an. Er wolle die Zusammenarbeit mit beiden Nachbarländern im «Weimarer Dreieck» so schnell wie möglich reaktivieren, sagte der Grünen-Politiker nach einem Gespräch mit seinem neuen polnischen Amtskollegen Czeslaw Siekierski am Freitagabend in Warschau. Es gehe etwa um Entbürokratisierung für die Bauern sowie um die Frage, wie man die EU so erweitere, «dass die Interessen unserer einheimischen Landwirte dabei angemessen berücksichtigt werden».

01.03.2024 21:00