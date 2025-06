Zugleich machte die Kommission klar, dass die Massnahmen nicht zulasten der blauen Wirtschaft gehen sollen. So soll der Ozeanpakt auch eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Fischerei, den Tourismus und den Seeverkehr fördern. Am kommenden Montag will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Pakt auch am Rande der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza vorstellen.