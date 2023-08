Der US-Paketdienst UPS streicht nach einem weiteren Geschäftseinbruch seine Ziele für das laufende Jahr noch weiter zusammen. Der Umsatz dürfte statt 97 Milliarden nur etwa 93 Milliarden US-Dollar (84,6 Mrd Euro) erreichen, teilte der Rivale der DHL Group am Dienstag in Atlanta mit. Zudem dürften von dem Erlös nur etwa 11,8 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrigbleiben. Das ist ein Prozentpunkt weniger als noch im April in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten schlecht an: Für die UPS-Aktie ging es im vorbörslichen US-Handel um fast sieben Prozent abwärts.

08.08.2023 12:58