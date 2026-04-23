Yasmin Bibi hatte nie gedacht, dass sie noch einmal Holz zum Feuern des Herdes nutzen muss. Die 49-Jährige wohnt im bergigen Norden Pakistans und weicht auf den Brennstoff aus, weil wegen des Iran-Kriegs Gas knapp wird. «Es ist wie eine Reise zurück in der Zeit», sagt die Mutter von vier Kindern. Ihre eigene Mutter war früher noch vor dem Morgengrauen aufgestanden, um ein Feuer zu schüren. Später kam das Gas aus der Leitung ins Dorf und Bibi hatte sich an Feuer per Knopfdruck gewöhnt. Aber das geht jetzt nicht mehr.