Ein bei den Explosionen verwundeter Patient berichtete dem afghanischen Sender Tolonews: «Das Rekrutierungszentrum der (Taliban) liegt direkt neben uns. Wir haben gesehen, wie sie von dort aus geschossen haben. Flugzeuge kreisten über uns; sie flogen einmal vorbei, und als sie zum zweiten Mal zurückkamen, eröffnete das Rekrutierungszentrum Feuer auf sie. Als der (Pilot) uns mit der Kamera sah, dachte er wahrscheinlich, dass alle hier zum Rekrutierungszentrum gehörten. Als er die grosse Menschenmenge sah, begann er plötzlich mit dem Bombardement.»