Humanitäre Hilfe solle in die vom Krieg betroffenen Gebiete vorgelassen werden und Friedensverhandlungen sollten so schnell wie möglich beginnen, hiess es weiter. Zudem forderten die Länder den «Verzicht auf die Anwendung oder Androhung von Gewalt während Friedensgesprächen».
Das Passieren der Strasse von Hormus solle so schnell wie möglich wieder normal ermöglicht werden. Weiter hiess es, ein gemeinsamer Frieden solle auf Grundlage der UN-Charta und internationalen Rechts verhandelt werden.
China und Pakistan gelten als strategische Partner
Pakistan hatte sich zuletzt um Vermittlung zwischen den USA und dem Iran bemüht. Am Wochenende hatte Islamabad die Aussenminister Saudi-Arabiens, Ägyptens und der Türkei zu Gesprächen über den Iran-Krieg empfangen. Pakistans Aussenminister Ishaq Dar war infolge zu Gesprächen nach China aufgebrochen. China und Pakistan gelten als strategische Partner./mar/DP/stw
(AWP)